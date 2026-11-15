Додати LB.ua як бажане джерело в Google

За минулий тиждень РФ застосувала проти України понад 2300 ударних БпЛА, 1590 КАБів і 15 ракет різних типів. Російські війська продовжують бити по енергетичній та залізничній інфраструктурі.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у своєму зверненні.

За словами глави держави, лише вночі та вранці російські війська атакували енергетичні об’єкти в Запорізькій, Сумській, Одеській, Житомирській та Кіровоградській областях. Також під ударами опинилася залізнична інфраструктура Дніпропетровщини, Харківщини та Запоріжжя. Росіяни били й по Донеччині та Київщині. Унаслідок атак поранення дістали 16 людей.

Реклама

"Росіяни цілеспрямовано б’ють по підстанціях “шахедами”. Частину цих ударів вдається здійснювати через обмеження швидкості терміналів уздовж фронту та на тимчасово окупованих територіях", – зазначив президент.

Він пояснив, що українські дрони-перехоплювачі втрачають зв’язок з операторами на швидкості 161 км/год. Через це вони не можуть наздоганяти російські реактивні "шахеди".

"Розраховуємо, що обмеження будуть зняті. Це важливо для захисту життів людей та енергетичної інфраструктури напередодні зими", – наголосив Зеленський.

За його словами, команди Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони та Офісу президента мають тісно координувати роботу з американською стороною та компанією SpaceX.