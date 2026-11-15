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Росія за тиждень атакувала Україну понад 2300 дронами та 1590 авіабомбами, – Зеленський

Президент пов’язав ефективність протидії російським дронам із обмеженнями швидкості терміналів Starshield.

Росія за тиждень атакувала Україну понад 2300 дронами та 1590 авіабомбами, – Зеленський
Фото: LB.ua

За минулий тиждень РФ застосувала проти України понад 2300 ударних БпЛА, 1590 КАБів і 15 ракет різних типів. Російські війська продовжують бити по енергетичній та залізничній інфраструктурі.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у своєму зверненні.

За словами глави держави, лише вночі та вранці російські війська атакували енергетичні об’єкти в Запорізькій, Сумській, Одеській, Житомирській та Кіровоградській областях. Також під ударами опинилася залізнична інфраструктура Дніпропетровщини, Харківщини та Запоріжжя. Росіяни били й по Донеччині та Київщині. Унаслідок атак поранення дістали 16 людей.

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"Росіяни цілеспрямовано б’ють по підстанціях “шахедами”. Частину цих ударів вдається здійснювати через обмеження швидкості терміналів уздовж фронту та на тимчасово окупованих територіях", – зазначив президент.

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Він пояснив, що українські дрони-перехоплювачі втрачають зв’язок з операторами на швидкості 161 км/год. Через це вони не можуть наздоганяти російські реактивні "шахеди".

"Розраховуємо, що обмеження будуть зняті. Це важливо для захисту життів людей та енергетичної інфраструктури напередодні зими", – наголосив Зеленський.

За його словами, команди Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони та Офісу президента мають тісно координувати роботу з американською стороною та компанією SpaceX.

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