Головне за ніч та ранок неділі, 15 листопада: авіаудари по Запоріжжю, масовані обстріли Одещини, понад 170 боєзіткнень

Нічні повітряні атаки , 171 бойове зіткнення, бої на Покровському та Лиманському напрямках, ворожі обстріли, атака на «Нижнекамскнефтехим» та військовий аеродром "Ахтубінськ" .

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Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 171 бойове зіткнення.

Найбільше атак українські захисники відбили на Покровському напрямку, де окупанти намагалися просунутися 17 разів.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 10. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Русиного Яру, Кучерового Яру, Новомиколаївки та Вільного.

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Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 2230 російських окупантів, 10 ворожих НРК, 46 артилерійських систем та спецтехніку росіян. Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення становлять близько 1 622 860 осіб.

Більше інформації про добові втрати ворога – в новині.

Уночі 15 листопада російські війська завдали авіаударів по Запоріжжю. Травмовані шестеро людей, серед них дворічний хлопчик, повідомили у ДСНС України.

На місцях ударів рятувальники обстежували території, шукали потерпілих та допомагали їм. З однієї з квартир деблокували чоловіка. Психологи ДСНС надали допомогу 10 людям. На місці працювали екстрені служби міста та волонтери Загону швидкого реагування.

Унаслідок авіаударів пошкоджені два приватні житлові будинки, гаражі та вікна багатоповерхівок. Також виникла пожежа легкових автомобілів на площі 25 квадратних метрів. Десять автівок знищено, ще десять – пошкоджено.

За інформацією в.о. начальника Запорізької ОВА Михайла Семікіна, ворог завдав по місту 12 ударів.

Уночі російські війська масовано атакували енергетичну та цивільну інфраструктуру Одещини. Постраждали шестеро людей, п’ятьох із них госпіталізували. Через удар по енергооб’єкту ДТЕК «Одеські електромережі» без електропостачання тимчасово залишилися близько 41 тисячі абонентів. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

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За інформацією ДСНС України, РФ атакувала Чорноморськ.

Суттєво зруйнована адміністративна будівля, загорілися автомобілі, розташовані поруч. Пошкоджені газова труба, вікна та фасади житлових будинків, дитячого закладу й будівлі центру зайнятості.

У Кропивницькому російський безпілотник влучив у житловий будинок. Унаслідок атаки постраждали троє людей.

За оновленою інформацією, двоє поранених перебувають у важкому стані, ще одна людина у стані середньої тяжкості.

У ніч на 15 листопада, починаючи з 18:00 14 листопада, російські війська атакували Україну 132 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронами-імітаторами типу "Пародія". Із них 78 були реактивними, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Безпілотники запускали з напрямків Брянська, Орла, Курська, Міллерового, Приморсько-Ахтарська на території РФ, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона України збила та подавила 106 ворожих безпілотників, серед яких 61 реактивний Shahed.

Зафіксували влучання ударних дронів на 20 локаціях. Бойова робота триває.

Дрони Сил оборони вранці 15 листопада атакували нафтохімічний завод «Нижнекамскнефтехим» у місті Нижньокамськ, що в Татарстані (приблизно за 1200–1300 кілометрів від державного кордону України). Після удару на території підприємства спалахнула пожежа.

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Кадри займання опублікував ресурс Exilenova+.

«Нижнекамскнефтехим» входить до складу холдингу «СИБУР» і є одним із найбільших нафтохімічних підприємств Росії та Східної Європи.

Це не перша атака на підприємство. 10 серпня 2026 року безпілотники Сил оборони України вже атакували його територію.

Крім того, губернатор Ростовської області Росії повідомив про атаку на Таганрог. За його словами, під удар потрапили міст і дві електропідстанції.

Нижньокамськ розташований приблизно за 1200–1300 кілометрів від державного кордону України.

У ніч проти 15 листопада в Росії було атаковано також військовий аеродром "Ахтубінськ" в Астраханській області. За попередньою інформацією, там пролунало щонайменше 30 вибухів.

Під атакою перебували інфраструктура аеродрому, місця стоянки бойових літаків, склади боєприпасів та інші об’єкти. Імовірно, після удару здетонував БК ППО.

Після нічної атаки з’явилися і кадри Мелентьєвського мосту в Ростовській області.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!