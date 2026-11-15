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Сили оборони уразили два нафтохімічні підприємства в Татарстані та завод із виробництва вертольотів на Брянщині

Під ударом опинилися «Нижнєкамськнефтехім», нафтопереробний завод «ТАІФ-НК» та підприємство «Моноліт». 

Сили оборони уразили два нафтохімічні підприємства в Татарстані та завод із виробництва вертольотів на Брянщині
Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 15 листопада Сили оборони уразили два підприємства нафтохімічної та нафтопереробної промисловості в Нижньокамську Республіки Татарстан, а також завод ВПК в Брянській області Росії. На уражених об’єктах у Татарстані зафіксували пожежі.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

У Нижньокамську під удар потрапив ПАТ «Нижнєкамськнефтехім» – один із найбільших нафтохімічних комплексів Європи та виробничий майданчик холдингу «Сибур». 

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Підприємство спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків і пластиків. Його продукцію, зокрема, використовують для виготовлення шин, гумотехнічних виробів та інших компонентів для військової техніки.

Також уражено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-7 на нафтопереробному заводі «ТАІФ-НК». Це великий нафтопереробний комплекс, який переробляє нафту та газовий конденсат. На його території також виникла пожежа.

Цієї ж доби Сили оборони уразили АТ «Моноліт» у місті Трубчевськ Брянської області. Підприємство спеціалізується на виробництві літальних апаратів, зокрема вертольотів, а також виготовляє запчастини й компоненти та займається металообробкою.

Масштаби завданих збитків на всіх трьох підприємствах уточнюються.

У Генштабі зазначили, що Сили оборони продовжують завдавати ударів по об’єктах, які забезпечують воєнно-економічний потенціал Росії. Там наголосили, що такі дії спрямовані на послаблення спроможностей противника продовжувати збройну агресію проти України.

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