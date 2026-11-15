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Сили оборони уразили російський аеродром "Ахтубінськ" в Астрахані та дронопорт "Цимбулова"

Також українські військові уразили рухомий радіовисотомір ПРВ-13.

Сили оборони уразили російський аеродром "Ахтубінськ" в Астрахані та дронопорт "Цимбулова"
Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 15 листопада Сили оборони України завдали ударів по російському військовому аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області та місцю зберігання, підготовки й запуску ударних безпілотників на Орловщині.

Ураження російських об'єктів підтвердили у Генштабі.

Аеродром "Ахтубінськ" розташований приблизно за 650 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Там базується 929-й державний льотно-випробувальний центр Міноборони РФ – один із головних російських центрів випробування нової військової авіаційної техніки та озброєння.

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Також аеродром використовують для базування літаків Су-34, які застосовують для ударів керованими авіабомбами по українських містах і позиціях Сил оборони.

Після ураження на летовищі зафіксували потужну вторинну детонацію на складі з комплектами до керованих авіаційних ракет.

Крім того, українські військові уразили рухомий радіовисотомір ПРВ-13. Цей комплекс призначений для вимірювання висоти польоту повітряних об'єктів і визначення їхніх координат.

Другою ціллю стало місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників поблизу населеного пункту Цимбулова на Орловщині. Цей об'єкт називають дронопортом "Цимбулова". Звідти російські війська запускають безпілотники для атак по українських містах, енергетичній і цивільній інфраструктурі.

Сили оборони продовжать уражати ключові військові об'єкти Росії, доки вона не припинить збройну агресію проти України.

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