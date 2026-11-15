У Запоріжжі та області через російський обстріл виникли проблеми з електропостачанням

Унаслідок російського обстрілу пошкоджено електрообладнання, через що значна кількість споживачів у Запоріжжі та Запорізькій області залишилася без світла.
Про це повідомили в «Запоріжжяобленерго».
За словами керівника компанії Андрія Стасевського, енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Ситуація контрольована.
«Робимо все можливе, аби повернути світло до кінця доби», – повідомив Стасевський.
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