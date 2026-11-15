Через перекриття Північного моста у Києві змінили схему руху транспорту проспектом Шухевича

Північним мостом із лівого берега на правий можуть їхати лише автобуси та інший громадський транспорт.

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У Києві запровадили тимчасову схему руху легкових автомобілів і вантажівок проспектом Романа Шухевича. Проїзд Північним мостом із лівого берега на правий дозволений виключно громадському транспорту.

Про це повідомила Патрульна поліція України.

Легкові автомобілі, які рухаються проспектом Романа Шухевича в напрямку Північного мосту, мають розвернутися на спеціально організованій ділянці поблизу перехрестя з вулицею Оноре де Бальзака.

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Для вантажівок облаштували тимчасовий розворот на проспекті Романа Шухевича поблизу мосту через річку Десенка. Після цього водії мають рухатися у зворотному напрямку та можуть повернути праворуч на Подільський мостовий перехід.

Фото: Патрульна поліція України

Північним мостом із лівого берега на правий дозволено рухатися лише громадському транспорту. У зворотному напрямку можуть їхати легкові автомобілі та громадський транспорт.

Заїхати до парку "Муромець" і торговельних центрів можна лише з правого берега.

Уночі 7 листопада росіяни атакували балістичними ракетами Північний міст у Києві. На мосту пошкоджені дорожнє покриття, контактна тролейбусна мережа та лінія електропередачі. Крім того, вибухова хвиля понівечила п’ять вантажівок на сусідній парковці.