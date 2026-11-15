Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Демократи отримали 55-те місце у Сенаті завдяки сенсаційній перемозі у Міссісіпі
Демократи отримали 55-те місце у Сенаті завдяки сенсаційній перемозі у Міссісіпі
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Зеленський доручив Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду у наземному транспорті Києва
Зеленський доручив Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду у наземному транспорті Києва
У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА (оновлено)
У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА (оновлено)
ГоловнаКиїв

Через перекриття Північного моста у Києві змінили схему руху транспорту проспектом Шухевича

Північним мостом із лівого берега на правий можуть їхати лише автобуси та інший громадський транспорт. 

Через перекриття Північного моста у Києві змінили схему руху транспорту проспектом Шухевича
Фото: Google Maps

У Києві запровадили тимчасову схему руху легкових автомобілів і вантажівок проспектом Романа Шухевича. Проїзд Північним мостом із лівого берега на правий дозволений виключно громадському транспорту.

Про це повідомила Патрульна поліція України.

Легкові автомобілі, які рухаються проспектом Романа Шухевича в напрямку Північного мосту, мають розвернутися на спеціально організованій ділянці поблизу перехрестя з вулицею Оноре де Бальзака.

Реклама

Для вантажівок облаштували тимчасовий розворот на проспекті Романа Шухевича поблизу мосту через річку Десенка. Після цього водії мають рухатися у зворотному напрямку та можуть повернути праворуч на Подільський мостовий перехід.

Фото: Патрульна поліція України

Північним мостом із лівого берега на правий дозволено рухатися лише громадському транспорту. У зворотному напрямку можуть їхати легкові автомобілі та громадський транспорт.

Заїхати до парку "Муромець" і торговельних центрів можна лише з правого берега.

  • Після російського удару президент Володимир Зеленський доручив Міністерству внутрішніх справ і Київській міській державній адміністрації підготувати резервні схеми транспортного сполучення.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies