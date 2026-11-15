Російський дрон атакував цивільного у Бериславі на Херсонщині

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У Бериславі Херсонської області російський дрон атакував цивільного. Про це пише Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 09:00 у Бериславі через атаку російського дрона постраждав чоловік. У 30-річного місцевого жителя діагностували вибухову травму, уламкові поранення руки та ноги", – ідеться у повідомленні.

Медичну допомогу потерпілому надали на місці.