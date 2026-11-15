Російський дрон атакував цивільного у Бериславі на Херсонщині

У Бериславі Херсонської області російський дрон атакував цивільного. Про це пише Херсонська ОВА.
"Орієнтовно о 09:00 у Бериславі через атаку російського дрона постраждав чоловік. У 30-річного місцевого жителя діагностували вибухову травму, уламкові поранення руки та ноги", – ідеться у повідомленні.
Медичну допомогу потерпілому надали на місці.
- Близько 08:40 російські військові атакували безпілотником Білозерку на Херсонщині. Унаслідок удару постраждали двоє місцевих жителів – 70-річна жінка та 66-річний чоловік.