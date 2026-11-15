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Ворог влучив по цивільному авто у Харкові, є постраждалі (оновлено)

На місці зайнялася пожежа.

Ворог влучив по цивільному авто у Харкові, є постраждалі (оновлено)
Фото: espreso.tv

Ворог сьогодні вдарив безпілотником по цивільному авто в Шевченківському районі Харкова.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією, троє людей постраждали, як в авто, так і на вулиці. Спочатку повідомлялося про двох травмованих.

На місці зайнялася пожежа, екстрені служби працюють в посиленому режимі, повідомив міський голова Ігор Терехов.

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