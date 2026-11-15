Ворог влучив по цивільному авто у Харкові, є постраждалі (оновлено)

Ворог сьогодні вдарив безпілотником по цивільному авто в Шевченківському районі Харкова.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За попередньою інформацією, троє людей постраждали, як в авто, так і на вулиці. Спочатку повідомлялося про двох травмованих.
На місці зайнялася пожежа, екстрені служби працюють в посиленому режимі, повідомив міський голова Ігор Терехов.
- Вранці російські війська атакували безпілотником Київський район Харкова. Коли на місце прибули рятувальники, окупанти завдали повторного удару FPV-дроном.