Через атаку РФ аварійні відключення запровадили у Запорізькій та Дніпропетровській областях

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Російські війська вкотре атакували енергетичний об’єкт. Через пошкодження обладнання без електропостачання залишилися споживачі у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Через російську атаку у Запорізькій та Дніпропетровській областях вимушено запровадили аварійні відключення електроенергії.

Усі відповідальні служби координують свої дії. Щойно дозволить безпекова ситуація, бригади енергетиків розпочнуть ремонтні роботи, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.