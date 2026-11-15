Через атаку РФ аварійні відключення запровадили у Запорізькій та Дніпропетровській областях

Російські війська вкотре атакували енергетичний об’єкт. Через пошкодження обладнання без електропостачання залишилися споживачі у Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Про це повідомили в НЕК "Укренерго".
Через російську атаку у Запорізькій та Дніпропетровській областях вимушено запровадили аварійні відключення електроенергії.
Усі відповідальні служби координують свої дії. Щойно дозволить безпекова ситуація, бригади енергетиків розпочнуть ремонтні роботи, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.
- Напередодні у "Запоріжжяобленерго" повідомляли про проблеми із електропостачанням у Запоріжжі та області.