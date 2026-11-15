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Через атаку РФ аварійні відключення запровадили у Запорізькій та Дніпропетровській областях

Ремонтні бригади почнуть відновлювати пошкоджене обладнання, щойно дозволить безпекова ситуація.

Через атаку РФ аварійні відключення запровадили у Запорізькій та Дніпропетровській областях
Працівники 'Укренерго"
Фото: facebook/НЕК 'Укренерго'

Російські війська вкотре атакували енергетичний об’єкт. Через пошкодження обладнання без електропостачання залишилися споживачі у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Через російську атаку у Запорізькій та Дніпропетровській областях вимушено запровадили аварійні відключення електроенергії.

Усі відповідальні служби координують свої дії. Щойно дозволить безпекова ситуація, бригади енергетиків розпочнуть ремонтні роботи, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

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