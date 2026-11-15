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Російські дрони двічі атакували пожежно-рятувальну частину в Краматорську

Унаслідок ударів пошкоджено паркан і загорівся службовий автомобіль ДСНС.

Російські дрони двічі атакували пожежно-рятувальну частину в Краматорську
Фото: ДСНС України

15 листопада російські безпілотники двічі атакували територію пожежно-рятувальної частини у Краматорську Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено паркан та зайнявся службовий автомобіль.

Про це повідомляє ДСНС України.

Рятувальники ліквідували займання за допомогою первинних засобів пожежогасіння. За даними ДСНС, ніхто з особового складу не постраждав.

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