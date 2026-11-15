Російські дрони двічі атакували пожежно-рятувальну частину в Краматорську

15 листопада російські безпілотники двічі атакували територію пожежно-рятувальної частини у Краматорську Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено паркан та зайнявся службовий автомобіль.
Про це повідомляє ДСНС України.
Рятувальники ліквідували займання за допомогою первинних засобів пожежогасіння. За даними ДСНС, ніхто з особового складу не постраждав.
- Вранці російські війська атакували безпілотником Київський район Харкова. Коли на місце прибули рятувальники, окупанти завдали повторного удару FPV-дроном.