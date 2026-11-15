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Міжнародний суд ООН вирішить цього тижня, чи вчинила М’янма геноцид проти рохінджа

Це рішення може стати однією з найзначущих подій у міжнародному праві з часів завершення Другої світової війни.

Міжнародний суд ООН вирішить цього тижня, чи вчинила М’янма геноцид проти рохінджа
Міжнародний суд ООН в Гаазі
Фото: EPA/UPG

Міжнародний суд ООН оголосить у четвер рішення щодо того, чи вчинила М’янма геноцид проти етнічної меншини рохінджа.

Про це повідомляє The Guardian.

Ця знакова справа стане важливим орієнтиром XXI століття у питаннях найтяжчих міжнародних злочинів. Рішення, до якого прикута пильна увага, може стати однією з найзначущих подій у міжнародному праві з часів завершення Другої світової війни.

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Міжнародний суд ООН ще жодного разу не визнавав жодну державу відповідальною за геноцид – злочин, визначення якого з’явилося після Голокосту, скоєного нацистами. Це рішення також матиме наслідки для іншої гучної справи про геноцид – проти Ізраїлю.

Минуло майже десять років відтоді, як військова кампанія змусила сотні тисяч мусульман-рохінджа тікати через кордон. “Рішення Міжнародного суду стане історичною подією для тих рохінджа, які вижили, та їхніх родин у всьому світі”, – зазначила Янхі Лі, колишня слідча ООН з питань прав людини в М’янмі.

Біженці-рохінджа відзначають дев’яті роковини виходу з М’янми. Бангладеш, серпень 2026 року
Фото: EPA/UPG
Біженці-рохінджа відзначають дев’яті роковини виходу з М’янми. Бангладеш, серпень 2026 року

Судді Міжнародного суду ООН протягом семи років розглядали звинувачення з боку Гамбії – держави з переважно мусульманським населенням, – яка стверджує, що репресії М’янми проти народу рохінджа порушили Конвенцію ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього 1948 року.

Одним із ключових питань у попередніх судових справах було те, як довести наявність “наміру” у злочині, що визначається як дії, вчинені з “наміром знищити, повністю або частково”, національну, етнічну, расову чи релігійну групу.

Антонія Малві, засновниця організації Legal Action Worldwide (LAW), яка представляє інтереси сотень рохінджа – тих, хто пережив переслідування – заявила, що вона “обережно оптимістична” щодо того, що суд притягне М’янму до повної відповідальності.

За її словами, дії уряду продемонстрували “певну модель поведінки”, яка свідчить про чіткі спроби знищити цю групу людей.

  • У двох інших справах, що розглядалися в Міжнародному суді ООН і стосувалися звірств на Балканах, не вдалося встановити безпосередню відповідальність держав за геноцид, хоча Сербію було визнано юридично відповідальною за те, що вона не змогла запобігти геноциду в Сребрениці.
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