Кабо-Верде обирає сьогодні президента

Колишня міністерка юстиції Жоана Роза змагається з чинним очільником країни Жозе Марією Невішом, який балотується на другий термін.

Острівна країна Кабо-Верде сьогодні може обрати свою першу жінку-президента, повідомляє France24.

Колишня міністерка юстиції Жоана Роза змагається з чинним очільником країни Жозе Марією Невішом, який балотується на другий термін.

У перегонах загалом беруть участь шість кандидатів. Якщо жоден з кандидатів не отримає більше половини голосів, 29 листопада відбудеться другий тур.

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Роза, яку підтримує опозиційний Рух за демократію, є першою жінкою, яка балотується на пост президента з моменту здобуття Кабо-Верде незалежності від Португалії в 1975 році. Жінки обіймали керівні посади в кабінеті міністрів, але острови ніколи не мало жінки-прем'єр-міністра чи президента.

У парламентській системі Кабо-Верде прем'єр-міністр керує політикою уряду та має більшу частину виконавчої влади. Роль президента значною мірою символічна, хоча безпосередньо обраний глава держави може накладати вето на закони.

Ця острівна держава на Атлантичному узбережжі Західної Африки, де проживає близько півмільйона людей, має досвід мирної передачі влади та конкурентних виборів у регіоні, де це рідкість. Майже 77 тисяч жителів Кабо-Верде за кордоном зареєстровані для голосування, що становить майже п’яту частину від загальної кількості виборців.

Невіш, який переміг у 2021 році, отримавши близько 52% голосів, пообіцяв заручитися міжпартійною підтримкою для покращення житлового будівництва, охорони здоров'я та освіти, створення робочих місць та підвищення заробітної плати у країні.

Кандидатура Рози водночас кидає виклик традиційним уявленням про ролі жінок у суспільстві, яке залишається “дуже патріархальним”.

У центрі своєї передвиборчої кампанії Роза поставила питання збереження балансу сил, стверджуючи, що країні потрібна противага “Африканській партії за незалежність Кабо-Верде” – політичній силі, яка підтримує Невіша та контролює уряд і більшість муніципалітетів.