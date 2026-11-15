В Естонії за наказом російського ГРУ здійснили спробу підпалу на підприємстві, яке виробляє дрони

Служба внутрішніх справ Естонії підтвердила, що російська військова розвідка ГРУ наказала організувати підпал естонського підприємства оборонної промисловості “Threod Systems” 14 листопада. Спроба виявилася невдалою.

Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

14 листопада о 03:06 було здійснено спробу нападу на приміщення оборонного підприємства “Threod Systems”, яке виробляє безпілотники, з метою спричинити вибух і підпалити будівлю.

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За словами міністра, підозрюваних затримано і розпочато кримінальне провадження.

“Це черговий приклад того, як Росія використовує диверсії та примус, щоб дестабілізувати наші суспільства, посіяти страх і відвернути увагу від підтримки України”, – йдеться у його дописі на соціальній платформі X.

Цахкна підкреслив, що Таллінн і надалі тісно співпрацюватиме із міжнародними партнерами, щоб виявляти, викривати та притягати до відповідальності всіх, хто намагається загрожувати нашій безпеці чи стабільності. “Водночас ми продовжуватимемо посилювати тиск на Росію за допомогою санкцій, ізоляції та обмежень на в’їзд – доки вона не припинить агресію проти України й не візьме на себе повну відповідальність за свої дії”, – заявив урядовець.