У ніч на 15 листопада в Івано-Франківську поліцейські затримали місцевого мешканця неподалік від місця підпалу автомобіля.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Івано-Франківщини.

За інформацією слідства, він діяв за вказівками російського куратора, який обіцяв йому гроші за виконання завдань.

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Зазначається, що впродовж трьох ночей поспіль в обласному центрі зафіксували підпали чотирьох автомобілів.

У ніч на 13 листопада на вулиці Карпатській унаслідок підпалу пошкоджено “Audi” та “Jeep Compass”. У ніч на 14 листопада на Південному бульварі підпалили “Volkswagen Transporter”.

15 листопада близько 03:50 до поліції надійшло повідомлення про займання “Volkswagen Touareg” у дворі на вулиці Набережній. Унаслідок пожежі також було пошкоджено ще два автомобілі.

До розшуку зловмисників залучили оперативників управління карного розшуку, працівників підрозділу кримінального аналізу обласної поліції, а також поліцейських Івано-Франківського районного управління поліції. У результаті спільних оперативних заходів зі співробітниками СБУ правоохоронці встановили особу фігуранта.

Його затримали тієї ж ночі неподалік від місця підпалу на вулиці Набережній.

Слідчі встановили, що студент натрапив в одній із груп у соціальних мережах на оголошення про “легкий” заробіток. Йому запропонували гроші за підпали автомобілів. Для підтвердження виконання завдань молодик знімав кожен підпал на відео та надсилав записи куратору через месенджер. Під час огляду мобільного телефона правоохоронці виявили відеозаписи підпалів.

Під час невідкладного обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські вилучили одяг і взуття, які, за даними слідства, він використовував під час підпалів, а також інші речові докази.

За процесуального керівництва окружної прокуратури міста Івано-Франківська слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України за фактами підпалів "Audi", "Jeep Compass" та "Volkswagen Touareg". Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Окремо поліція перевіряє причетність підозрюваного до підпалу "Volkswagen Transporter", який належить військовослужбовцю Збройних Сил України. За цим фактом триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України.