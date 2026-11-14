ТСК з порушень у сфері оборони викликає генерала СБУ Дуку на засідання в середу

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони викликає підозрюваного у справі "Карфаген" генерал-майора Служби безпеки Сергія Дуку на засідання в середу на 13:00.
Про це повідомив голова ТСК, нардеп Олексій Гончаренко.
"Сергій Дука вийшовши з СІЗО заявив, що хотів би прийти на засідання ТСК та розповісти своє бачення того, що відбулось. Тоді чекаємо пана Дуку в середу. Наше ТСК займається розслідуванням можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану", - написав він у Telegram.
Гончаренко зазначив, що офіційне запрошення буде надіслано в понеділок. Він також додав, що Дука вже підтвердив готовність надати свідчення у публічному форматі.
Сергій Дука і операція «Карфаген»
- Операція, про проведення якої НАБУ і САП повідомили 5 вересня, була присвячена викриттю злочинної організації, що діяла в Офісі генпрокурора і займалася наданням «послуг» з покривання нелегальних колцентрів в обмін на хабарі. Також їх підозрюють в легалізації незаконно набутого майна.
- На записах НАБУ Дука фігурує під псевдонімом "Акім". За версією слідства, він знав про діяльність організатора злочинного угруповання на прізвисько "Кримінал" та допомагав йому вирішувати питання не лише в СБУ, а й в Офісі генпрокурора. Детальніше про операцію «Карфаген» читайте в матеріалі LB.ua.
- 6 листопада Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід колишньому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності СБУ - тримання під вартою до 2 січня 2027 року з можливістю застави 65 млн грн.
- 10 листопада стало відомо, що на заставу Дуці вже назбирали 44 млн, а 11 листопада прокурор у справі Микола Карась назвав більшу цифру - уже майже 50 млн грн.
- Адвокат Дуки заявив, що співробітники Служби безпеки з власної ініціативи збирають гроші на заставу. Так він прокоментував інформацію «Української правди» про те, що в регіонах зі співробітників спецслужби нібито збирають по 50-150 тисяч: оперативники мають перерахувати 50 тисяч гривень, а начальники секторів та начальники відділів та їхні заступники – по 150 тисяч гривень.
- 13 листопада за Дуку було внесено повну суму застави – 65 млн грн. В той же день він вийшов із СІЗО.