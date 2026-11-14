ТСК з порушень у сфері оборони викликає генерала СБУ Дуку на засідання в середу

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони викликає підозрюваного у справі "Карфаген" генерал-майора Служби безпеки Сергія Дуку на засідання в середу на 13:00.

Про це повідомив голова ТСК, нардеп Олексій Гончаренко.

"Сергій Дука вийшовши з СІЗО заявив, що хотів би прийти на засідання ТСК та розповісти своє бачення того, що відбулось. Тоді чекаємо пана Дуку в середу. Наше ТСК займається розслідуванням можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану", - написав він у Telegram.

Гончаренко зазначив, що офіційне запрошення буде надіслано в понеділок. Він також додав, що Дука вже підтвердив готовність надати свідчення у публічному форматі.

Сергій Дука і операція «Карфаген»