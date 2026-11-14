"Вражений твоєю креативністю": Туск висміяв Орбана через закопані в лісі мільйони

Також глава уряду згадав про затримання брата колишнього угорського прем’єра у справі про незаконне переправлення людей.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск саркастично прокоментував корупційні розслідування в Угорщині, пов’язані з оточенням колишнього глави уряду Віктора Орбана. Він згадав про затримання брата Орбана у справі про незаконне переправлення людей, а також виявлення мільйонів доларів і євро, захованих, зокрема, у лісі.

Про це прем'єр-міністр написав у соцмережі Х.

"Дорогий Вікторе, я завжди захоплювався твоєю креативністю, але тепер мушу сказати, що вражений як ніколи раніше", – зазначив Туск.

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A few days ago, Orbán’s brother was detained in a people-smuggling case, while yesterday 20 million dollars were found buried in the forest by one of Orbán’s ministers. Dear Victor, I’ve always been an admirer of your creativity, but now I must say I’m impressed as never before — Donald Tusk (@donaldtusk) November 14, 2026

У дописі йдеться про обшуки, які угорське Національне управління з повернення та захисту державного майна провело в кількох населених пунктах країни. Слідчі дії стосуються кримінального провадження щодо Міклоша Шестака, який раніше обіймав посаду міністра національного розвитку в уряді Орбана.

Під час обшуків правоохоронці виявили численні схованки з готівкою. Гроші зберігали в лісі, сільськогосподарських будівлях, на складах і в житловому будинку. Одну зі схованок облаштували у вигляді великого сейфа в потаємному місці.

За два дні слідчі вилучили понад 5 млрд форинтів (понад 13,5 млн євро), ще 2,65 млн євро та 1,25 млн доларів. Загальна вартість знайденої готівки перевищує 17 млн євро. Походження грошей з’ясовують правоохоронці.

Раніше в Угорщині затримали Арона Орбана, молодшого брата колишнього прем’єр-міністра Віктора Орбана. Його підозрюють у причетності до торгівлі людьми. За даними угорських медіа, розслідування може стосуватися незаконного оформлення угорських віз для іноземців за гроші.

Журналісти також пов’язували одну з компаній Арона Орбана з програмою спрощеного отримання робочих віз. Віктор Орбан підтвердив затримання брата, але назвав справу політичним переслідуванням. На його думку, влада намагається усунути опонентів, а сам він є головною мішенню розслідування.