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Графік авіаперевезень у США нормалізується лише сьогодні ввечері

Вчора у країні скасували понад 6400 рейсів, а ще понад 8 тисяч рейсів було затримано. 

Графік авіаперевезень у США нормалізується лише сьогодні ввечері
Фото: EPA/UPG

Графік авіаперевезень у США нормалізується лише пізно ввечері в неділю. Про це повідомило керівництво Федерального управління цивільної авіації США (FAA), пише Reuters.

Наразі авіаційна система поступово оговтується після загальнонаціональної зупинки польотів, причиною якої, за словами посадовців, став збій під час проведення планових технічних робіт.

Як повідомляє авіаційний вебсайт FlightAware, станом на вечір суботи авіакомпанії скасували у країні понад 6400 рейсів, а ще понад 8 тисяч рейсів було затримано. 

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Цьому передувало скасування близько 9200 рейсів і затримка 7500 рейсів у п’ятницю – після того, як FAA розпорядилося призупинити всі польоти в країні через проблеми у системі зв’язку, що забезпечує керування повітряним рухом. 

Сьогодні у Сполучених Штатах скасували вже 875 рейсів.

Загальнонаціональна заборона на вильоти у п’ятницю стала найтривалішою загальнонаціональною зупинкою авіасполучення з часів терактів 11 вересня 2001 року, а також одним із найгірших днів для подорожей у США за всю історію.

Через цей інцидент Білий дім у п’ятницю скликав екстрену нараду в Ситуаційному центрі, а федеральні відомства розпочали термінову перевірку, щоб з’ясувати, чи не була це кібератака. 

Однак, як повідомив у суботу міністр транспорту Шон Даффі, причиною проблеми виявилося встановлення підрядником FAA – компанією L3Harris – щонайменше одного нового маршрутизатора на віддаленому об’єкті. Роботи із заміни мідного кабелю на оптоволоконний спричинили несправність маршрутизатора, який перевантажив частину системи передавання даних між авіадиспетчерами та літаками.

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