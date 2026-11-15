Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
Кількість демократів у новому скликанні Конгресу вже перетнула позначку 250
Буданов про те, чи відмовилася Росія від вимоги вивести війська з Донбасу: буде угода – повідомимо
Буданов про те, чи відмовилася Росія від вимоги вивести війська з Донбасу: буде угода – повідомимо
Зеленський доручив Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду у наземному транспорті Києва
Зеленський доручив Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду у наземному транспорті Києва
У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА (оновлено)
У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА (оновлено)
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
ГоловнаСвіт

Конгрес США має намір запровадити суворіші правила експорту чипів для ШІ

Ймовірний роман Дженсена Хуанга з китайською шпигункою "надає нового імпульсу" посиленню заходів проти потрапляння американського обладнання до Китаю.

Американські законодавці прискорюють зусилля щодо боротьби з постачанням передових чипів штучного інтелекту до Китаю після викриття роману засновника Nvidia Дженсена Хуанга з жінкою, яку підозрюють у китайській шпигунстві.

Про це пише Financial Times.

Демократи та республіканці підтримали низку законопроєктів, що обмежують продаж конфіденційних чипів за кордоном та надають Конгресу право переглядати та потенційно блокувати продажі, вже схвалені адміністрацією Дональда Трампа.

Реклама

Хуанг, який боровся за пом'якшення правил експорту, пішов у відставку на початку цього тижня після викриття позашлюбних зв'язків, зокрема з жінкою, яка була керівником сінгапурського клієнта Nvidia Megaspeed.

США вже понад рік розслідують, чи займалася Megaspeed контрабандою чипів до Китаю, тоді як Еліс Хуан, з якою у Хуанга був роман, підозрюють у роботі на китайську розвідку.

Чипи Nvidia використовуються для навчання найсучасніших моделей штучного інтелекту з таких лабораторій, як OpenAI та Anthropic, і обмеження їх експорту вважається прихильниками важливим для збереження технічної переваги Америки.

Хоча такі ініціативи вже просуваються в Конгресі, політичний ажіотаж, спричинений тим, що адміністрація Трампа не змогла заблокувати експорт чіпів Nvidia компанії Megaspeed, надав цьому процесу додаткового імпульсу.

Один із законопроєктів – “Про безпеку віддаленого доступу” (Remote Access Security Act) – має на меті унеможливити для китайських компаній віддалений доступ до чипів, що перебувають за кордоном, через хмарні сервіси – навіть у тих випадках, коли їм заборонено купувати самі фізичні чипи.

У п’ятницю троє впливових законодавців-республіканців закликали своїх колег невідкладно ухвалити низку законопроєктів, спрямованих на обмеження експорту чипів для ШІ.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies