Конгрес США має намір запровадити суворіші правила експорту чипів для ШІ

Ймовірний роман Дженсена Хуанга з китайською шпигункою "надає нового імпульсу" посиленню заходів проти потрапляння американського обладнання до Китаю.

Американські законодавці прискорюють зусилля щодо боротьби з постачанням передових чипів штучного інтелекту до Китаю після викриття роману засновника Nvidia Дженсена Хуанга з жінкою, яку підозрюють у китайській шпигунстві.

Про це пише Financial Times.

Демократи та республіканці підтримали низку законопроєктів, що обмежують продаж конфіденційних чипів за кордоном та надають Конгресу право переглядати та потенційно блокувати продажі, вже схвалені адміністрацією Дональда Трампа.

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Хуанг, який боровся за пом'якшення правил експорту, пішов у відставку на початку цього тижня після викриття позашлюбних зв'язків, зокрема з жінкою, яка була керівником сінгапурського клієнта Nvidia Megaspeed.

США вже понад рік розслідують, чи займалася Megaspeed контрабандою чипів до Китаю, тоді як Еліс Хуан, з якою у Хуанга був роман, підозрюють у роботі на китайську розвідку.

Чипи Nvidia використовуються для навчання найсучасніших моделей штучного інтелекту з таких лабораторій, як OpenAI та Anthropic, і обмеження їх експорту вважається прихильниками важливим для збереження технічної переваги Америки.

Хоча такі ініціативи вже просуваються в Конгресі, політичний ажіотаж, спричинений тим, що адміністрація Трампа не змогла заблокувати експорт чіпів Nvidia компанії Megaspeed, надав цьому процесу додаткового імпульсу.

Один із законопроєктів – “Про безпеку віддаленого доступу” (Remote Access Security Act) – має на меті унеможливити для китайських компаній віддалений доступ до чипів, що перебувають за кордоном, через хмарні сервіси – навіть у тих випадках, коли їм заборонено купувати самі фізичні чипи.

У п’ятницю троє впливових законодавців-республіканців закликали своїх колег невідкладно ухвалити низку законопроєктів, спрямованих на обмеження експорту чипів для ШІ.