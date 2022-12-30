Чехія надасть Україні ще 12 мостів для відновлення проїзду на деокупованих територіях

Адміністрація державних матеріальних резервів Чеської Республіки вже передала Україні 6 тимчасових мостових конструкції. Надходження ще 12 аналогічних мостів Укравтодор очікує в 2023 році, повідомляє Укрінформ.

«Із липня нам передано 6 таких конструкцій, 4 з них вже встановлено на державних дорогах у Київській, Черкаській, Харківській областях. Ще 2 мости плануємо встановити на Херсонщині. В наступному році від союзної Чехії – очікуємо ще 12 аналогічних мостів», - повідомив заступник голови Державного агентства автомобільних доріг Андрій Івко.

Він додав, що також французька компанія Matière передала Укравтодору три мости завдовжки 68, 34 і 23 метри, які встановлюють на державних дорогах Чернігівської області. На одній локації зараз іде монтаж металевої конструкції мосту. На двох інших локаціях – підготовчі роботи.

Нагадаємо, станом на середину грудня поблизу Херсону дорожники влаштували об’їзди зруйнованого мосту на трасі М-14, рух по лівому об’їзду мосту вже було відкрито. Для зручності тимчасову дорогу заасфальтували.

Як повідомлялось, станом на кінець літа “Укравтодор” відновив проїзд через 50 мостів, знищених унаслідок збройної агресії Російської Федерації.