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​Зеленський провів чергове засідання Ставки: говорили про ситуаціюна фронті та можливі дії ворога

Також було розглянуто питання удосконалення протиповітряної оборони України.

​Зеленський провів чергове засідання Ставки: говорили про ситуаціюна фронті та можливі дії ворога
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого були заслухані доповіді щодо оперативної ситуації на фронті та можливих дій ворога в найближчій перспективі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Учасники засідання акцентували увагу на забезпеченні підрозділів сил оборони на найгарячіших ділянках озброєнням та іншими засобами.

Також було розглянуто питання удосконалення протиповітряної оборони України, зокрема для захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Окремо на засіданні заслухали інформацію про відновлення енергетичної системи України після нещодавніх ракетних атак Росії.

Нагадаємо, 27 грудня Зеленський провів засідання Ставки для актуалізації плану дій сил оборони на наступний рік.

Зокрема, на засіданні розглянули питання забезпечення сил оборони необхідною зброєю та обладнанням.

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