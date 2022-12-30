​Киянам нагадали про комендантську годину під час новорічних свят та заборону піротехніки

У застосунку "Київ Цифровий" можна увімкнути сповіщення, що за 60 хвилин нагадуватиме про початок комендантської години.

Міська влада Києва закликає жителів та гостей міста не ігнорувати сигнали повітряної тривоги під час новорічниих свят, а також нагадує про обов’язкове дотримання комендантської години та заборону піротехніки.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"Зокрема, необхідно неухильно дотримуватися комендантської години, яка триває із 23:00 до 05:00. У цей час заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях. Варто планувати повернення додому заздалегідь, враховуючи обмеження та вимоги воєнного стану. У застосунку «Київ Цифровий» можна увімкнути сповіщення, що за 60 хвилин нагадуватиме про початок комендантської години", - йдеться в повідомленні.

Метрополітен у режимі перевезень працює до 22:00, наземний громадський транспорт – до 22:30. Детальна інформація про закриття кожної станції - за посиланням.

Під час повітряної тривоги наземний транспорт, а також наземні ділянки метрополітену зупиняються.

"Виходити на вулицю під час комендантської години можна, тільки щоб прослідувати до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Не забувайте, що необхідно мати з собою документ, який посвідчує особу. Закликаємо бути уважними і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, зокрема в період свят, адже ворог непередбачуваний", - наголошується в повідомленні.

У КМДА також звернули увагу, що в Києві діє заборона на реалізацію феєрверків, салютів і піротехнічних засобів, а також їх запуск. Відповідно, правоохоронці реагуватимуть на такі випадки.

Зазначається, що під час свят щодоби в місті та на об’єктах комунальної власності забезпечуватимуть охорону громадського порядку близько 230 співробітників "Муніципальної охорони". Мобільні групи швидкого реагування здійснюватимуть патрулювання закріплених за ними секторів столиці. Крім цього, цілодобово мешканцям надаватимуть допомогу рятувальники КАРС.

Нагадаємо, раніше голова Національної поліції Ігор Клименко розповів, що в новорічну ніч порушників комендантської години зупинятимуть патрулі.