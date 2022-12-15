Україна посіла 2 місце в європейському рейтингу зрілості сфери відкритих даних, - Федоров

Україна — єдина країна світу з розвиненою сферою відкритих даних, яка воює з агресором.

Цьогоріч Україна посіла друге місце серед 35 країн в європейському рейтингу зрілості сфери відкритих даних - Open Data Maturity 2022.

Про це повідомив у Телеграм міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Україна — єдина країна світу з розвиненою сферою відкритих даних, яка воює з агресором. Ми захищаємо інформацію про людей та державу. Перебуваємо в постійній комунікації з розпорядниками та силовим блоком для пошуку оптимального рішення оприлюднення даних. У найближчих планах — відновити доступ до більшості критично важливих наборів даних”, - розповів Федоров.

Він зазначив, що у 2019, коли створили Мінцифру, поставили ціль увійти до трійки лідерів до 2024 року. В 2020 році Україна посіла 17 місце, в 2021 році - 6 місце, і цьогоріч - друге.

Федоров додав, що наразі йде розробка концепції моніторингу післявоєнної відбудови України на основі відкритих даних. її ціль - забезпечити максимально швидке і ефективне відновлення української економіки та суспільства, а також прозоре використання міжнародної допомоги.

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