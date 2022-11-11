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Україна звернеться до союзників щодо фінансування Starlink, якщо SpaceX припинить оплату, – Резніков

Зараз компанія надає “деякі” супутники безкоштовно, а інші оплачує Україна, зазначив міністр оборони.

Україна звернеться до союзників щодо фінансування Starlink, якщо SpaceX припинить оплату, – Резніков
Олексій Резніков із грецьким колегою
Фото: CNN

Україна звернеться до своїх іноземних партнерів з проханням про допомогу у фінансуванні супутникових інтернет-систем Starlink, які наразі безкоштовно надає SpaceX.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив в інтерв’ю Reuters.

Це станеться у разі, якщо компанія почне вимагати оплату.

“Ми будемо намагатися знайти кошти. (У нас) є партнери в різних країнах. Ми проситимемо їх допомогти нам, допомогти нам також фінансовою допомогою”, – сказав Резніков.

Резніков сказав, що SpaceX надає “деякі” супутники безкоштовно, а інші оплачує Україна. Конкретні цифри він не назвав.

Власник SpaceX, американський мільярдер Ілон Маск, який нещодавно придбав Twitter, раніше публічно скаржився на фінансові втрати SpaceX в Україні, але пізніше пообіцяв продовжувати надавати послуги “безкоштовно”.

“Ми отримали від нього обіцянки, що він продовжуватиме організовувати обслуговування наших Starlinks в Україні”, – сказав Резніков.

Міністр сказав, що суперечка щодо Starlinks була “викликом, але не великою проблемою”.

Збройні сили України покладаються на тисячі пристроїв Starlink для підключення до мережі на передовій, де звичайний стільниковий сигнал або відсутній, або його легко перехопити.

Нагадаємо, SpaceX витрачає майже $20 млн щомісяця на підтримку супутникових послуг в нашій державі.

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