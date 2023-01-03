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За кордоном перебувають близько 500 тис. українських школярів, – Шкарлет

Більшість з них поєднують навчання у школах країн ЄС та в українських школах.

За кордоном перебувають близько 500 тис. українських школярів, – Шкарлет
Фото: osvitanova.com.ua

Станом на грудень 2022 року за кордоном перебували 480-520 тис. українських дітей. Більшість школярів одночасно навчаються у школі за місцем тимчасового проживання і в українському закладі освіти.

Про це заявив в ефірі телемарафону міністр освіти України Сергій Шкарлет.

"На початку збройної агресії за кордоном перебувало 650-690 тис. українських дітей віком від 0 до 18 років, тобто дошкільного та шкільного віку, станом на 1 вересня – 488 тис., на грудень – 480-520 тис. дітей. На сьогодні за кордоном перебувають близько 500 тис. дітей шкільного віку, які навчаються в закладах загальної середньої освіти", – поінформував міністр освіти.

 

При цьому більшість школярів намагаються поєднувати навчання у школах за місцем тимчасового перебування і дистанційне навчання в українських школах.

Нагадаємо, на Київщині 479 шкіл працюють очно або за змішаною формою навчання. 

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