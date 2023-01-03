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Із катівні в Херсоні правоохоронці вилучили знаряддя тортур

Серед знайденого - дерев’яні бити, шланги, стяжки та інше.

Із катівні в Херсоні правоохоронці вилучили знаряддя тортур
Фото: Херсонська обласна прокуратура

У Херсоні правоохоронці провели огляд адміністративної будівлі поліції, в підвалі якої російські окупанти облаштували катівню.

Як повідомили в пресслужбі Херсонської обласної прокуратури, під час проведення слідчих дій виявили та вилучили низку речових доказів, зокрема, особисті речі та документи українців, котрих могли незаконно утримувати у підвалі й застосовувати до них фізичний, психологічний тиск. 

"Вилучено "знаряддя" тортур - дерев’яні бити, шланги, стяжки та інше. Наразі правоохоронці встановлюють усіх потерпілих від дій представників країни-агресора", - додали в прокуратурі.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Нагадаємо, Служба безпеки встановила місцезнаходження ще однієї катівні російських загарбників під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївської області.

Раніше Генштаб повідомив, що російські окупаційні війська облаштували катівню на базі відпочинку в Стрілковому Генічеського району Херсонської області.

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