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В ЗСУ очікують активізації використання ударної техніки на фронті з настанням морозів

Танки, БМП і БТР більше використовуватимуть і Збройні сили, і окупанти.

В ЗСУ очікують активізації використання ударної техніки на фронті з настанням морозів
Сергій Череватий

З настанням морозів Збройні сили України і російська армія зможуть активізувати використання важкої техніки на фронті.

Про це заявив в ефірі телемарафону речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

"Наразі по динаміці втрат ми бачимо, що є різка амплітуда росту в живій силі і мінімально в техніці (у російської армії - ред.). Тому що не можуть вони по такому в'язкому грунту використовувати її. Коли вдарять морози і підмерзне грунт, в обох сторін з'явиться можливість використання ударної техніки", – зазначив він.

Як будуть розвиватися події залежатиме від того, “хто як скористається ініціативою”.

“Звичайно, наші командувачі показували попередні рази, що ми перегравали в таких штабних іграх росіян і краще враховували всі аспекти театру бойових дій і я вірю, що цього разу буде так само", – сказав Череватий.

 

Раніше в Генштабі повідомляли, що Росія зосередилася на підтримці наступального потенціалу і поповненні втрат. 

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