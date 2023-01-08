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На Різдво Росія обстріляла одну з українських ТЕС

Це вже 25-ий обстріл енергетичних об'єктів ДТЕК.

На Різдво Росія обстріляла одну з українських ТЕС
Фото: dtek.com

Російські окупанти знову атакували одну з теплових електростанцій України.

Про це повідомляє ДТЕК.

Атака відбулась на Святвечір – 6 січня. У компанії не сказали про яке саме енергетичне підприємство йдеться, проте пояснили, що воно вже зазнавало терористичних обстрілів.

"На щастя, ніхто не постраждав. Внаслідок обстрілу було пошкоджено обладнання ТЕС", – повідомили в ДТЕК.

Енергетики одразу після закінчення атаки почали оперативно ліквідовувати наслідки нападу.

"Це вже 25-тий терористичний обстріл енергетичних об'єктів ДТЕК", – розповіли в компанії.

У компанії додали, що для безпеки на енергетичних підприємствах перебувають тільки критично важливі співробітники.

Нагадаємо, що 4 січня, Росія знову атакувала одне з енергетичних підприємств ДТЕК. Цього разу ніхто з працівників не постраждав.

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