Росіяни за добу обстріляли територію восьми українських областей, - ОВА

Окупанти за минулу добу, 7 січня, обстріляли цивільну інфраструктуру у Запорізькій області, завдали ударів з важкої артилерії по Дніпропетровщині, пошкодили житлові будівлі на Миколаївщині.

Про це повідомили в обласних воєнних адміністраціях.

Сумщина: вночі по Зноб-Новгородській громаді було 26 прильотів із САУ. Горить деревообробне підприємство. Деталі щодо наслідків уточнюються. Минулої доби ворог скинув 2 вибухівки із безпілотника на подвір‘я місцевого жителя у Великописарівської громади. Без жертв. Шалигинська громада: вчора росіяни тричі відкривали вогонь із кулеметів в нашу сторону. Дані щодо наслідків уточнюються.

Запорізька: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Білогір'я, Кам'янське, Гуляйполе, Дорожнянка, Темирівка, Новопавлівка, Мала Токмачка, Степове, Новояковлівка, Оріхів, Новоандріївка, Чарівне, Малинівка, Малі Щербаки. Надійшло 6 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів РФ. На тимчасово зайнятих територіях, в місті Мелітополь та населеному пункті Приазовське Запорізької області, окупанти зупинили трансляцію усіх українських телеканалів, транслюється тільки російське телебачення.

Дніпропетровська: росіяни двічі протягом ночі завдали ударів з важкої артилеріі. Поцілили по двох громадах - Мирівській та Червоногригорівській. Без жертв. Наслідки атак з’ясовуються.

Харківщина: вночі ворог завдав два ракетних удари по м. Мерефа Харківського району. Загинув 50-річний чоловік. Крім того, протягом доби ворог обстрілював село Стариця Чугуївського району та смт Дворічна Куп'янського. У Дворічній внаслідок обстрілу пошкоджено дах приватного будинку, будівлю підрозділу ДСНС та оперативні автомобілі рятувальників.Інші наслідки обстрілів з’ясовуються.

Луганщина: підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Макіївки і Білогорівки. На Куп’янському та Лиманському напрямках росіянами з артилерії обстріляно райони Стельмахівки, М’ясожарівки, Площанки, Макіївки, Невського, Червонопопівки та Діброви. Окупанти збільшують мережу госпіталів, яка вже майже викреслила з карти цивільні медичні заклади. Так, у Антрациті закрився навіть пологовий будинок, звідки жінок вивезли до Луганська.

Донеччина: вночі — сім ракетних ударів по Краматорську і два по Костянтинівці. У Краматорську постраждали будівлі освітного закладу і промислового об'єкту, а також гаражний кооператив. У Костянтинівці удар прийшовся на промислову зону. За попередньою інформацією, загиблих під час обстрілів немає. Крім того, кількома годинами раніше, пізно ввечорі, під ворожим вогнем опинилися Курахове та смт Курахівка, пошкоджені приватні будинки та мережі, які забезпечують Курахівську громаду теплом. По області за добу 8 людей поранено, одна людина загинула.

Миколаївщина: вчора вдень ворог завдавав артилерійських ударів по одному з населених пунктів Куцурубської громади. Пошкоджено житлові будівлі. Без жертв.Також вчора ввечері — удар по береговій лінії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: на Херсонському напрямку від мінометних та артилерійських обстрілів армії РФ постраждала цивільна інфраструктура в районах 17 населених пунктів. Зокрема це - Республіканець, Новоберислав, Бургунка, Антонівка, Іванівка, Понятівка, Інгулець, Інженерне, Микільске, Придніпровське та Херсон. Минулої доби через російські удари поранено 1 людину. Поліція Херсонської області повідомляє, що у місті Нова Каховка окупаційна влада «націоналізувала» мережу аптек. Окупанти захопили приміщення та привласнили собі все майно.

Також надходять повідомлення з тимчасово окупованого смт Нижні Сірогози, що російські військові (за національністю буряти) заселяються до будинків та квартир, виганяють їх власників на вулицю. Високою залишається мінна небезпека в області. Вибухотехніки Нацполіції обстежили понад 4 гектари територій, вилучили 51 вибухонебезпечний предмет, знищили – 3. Піротехніки ДСНС обстежили понад 5 гектарів територій, вилучили та знешкодили 40 вибухонебезпечних предметів. Херсонщина отримує гуманітарні вантажі.

Нагадаємо, що за минулу добу Сили оборони України відбили атаки російських окупантів у районах 16 населених пунктів.