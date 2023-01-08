У Бахмуті за добу одна людина загинула, а семеро поранені

У Бахмуті внаслідок обстрілу з боку російських окупантів одна людина загинула, а семеро поранені.

Вночі ворог вів обстріли на різних ділянках лінії фронту та бив по відносному тилу, повідомив у Telegram голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"На Горлівському напрямку 1 людина загинула та 1 людина поранена у Соледарі. Також у громаді пошкоджено 2 будинки у Парасковіївці", - зазначив він.

Кириленко повідомляє, що після опівночі ворог завдав сім ракетних ударів по Краматорську - пошкоджено освітній заклад, промисловий об'єкт та гаражний кооператив та два - по Костянтинівці, у промзону. Обійшлося без жертв.

"На Донецькому напрямку найбільш активно росіяни стріляли по Курахівській громаді. У Кураховому пошкоджено тепломережі, у Курахівці - 3 приватні будинки, у Вовчанці - господарчі приміщення, в Острівському - 2 будинки та літню кухню. Протягом ночі тривали артобстріли Мар'їнки, а на ранок обстрілу з "Градів" зазнала Авдіївка - ніхто не постраждав", - повідомив Кириленко.

Нагадаємо, що за заявою Східного угруповання, місто Соледар Донецької області залишається під контролем Збройних сил України.