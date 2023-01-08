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Після вибухів над Бердянськом та Мелітополем кружляють гелікоптери ворога

Не виключено, що звозять поранених.

Після вибухів над Бердянськом та Мелітополем кружляють гелікоптери ворога
Фото: Вікіпедія

Після серії вибухів на тимчасово окупованих територіях Запорізької області в небі над Бердянськом та Мелітополем кружляє авіація ворога.

Про це в Телеграмі повідомляє виконавчий комітет Бердянської міської ради.

"Бердянці повідомляють, що після гучної бавовни у Мелітополі та Токмаку сьогодні над містом постійно кружляють рашистські гвинтокрили", - йдеться у дописі.

Повідомляється, що вони летять у бік Бердянської коси. Не виключено, що туди звозять поранених.

Про ворожу авіацію також повідомляє і міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, авіація ворога злетіла одразу після вибуху на захопленому заводі Гідромаш, де противник розмістив чергову військову базу.

Нагадаємо, що на заводі "Гідромаш" у тимчасово окупованому Мелітополі вночі 8 січня пролунали вибухи.

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