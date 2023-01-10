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Болсонару госпіталізували у Флориді, а 1500 його прихильників затримали після заворушень

Солдати розібрали табір, який два місяці стояв навпроти штабу армії.

Болсонару госпіталізували у Флориді, а 1500 його прихильників затримали після заворушень
Фото: ЕРА/UPG

Експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару госпіталізували у понеділок до лікарні у Флориді. Про це пише Reuters.

Болсонару потрапив до лікарні в Орландо в понеділок з болем у кишечнику, пов'язаним з ударом ножем, який він отримав під час виборчої кампанії 2018 року. Попередньо операції він не потребуватиме.

Видання зазначає, що у у Верховному суді Бразилії щодо Болсонару тривають кілька розслідувань, а його майбутнє в Сполучених Штатах, куди він їздив за візою, яку видають главам держав, дипломатам та іншим урядовцям, під питанням.

Конгресмен-демократ Хоакін Кастро заявив в ефірі CNN, що Сполучені Штати не повинні давати притулок “авторитарному режиму, який надихає внутрішній тероризм”, і повинні відправити Болсонару назад до Бразилії. Американський уряд відмовився коментувати візу Болсонару.

Водночас бразильські солдати за підтримки поліції в понеділок розібрали двомісячний табір навпроти штабу армії, де прихильники Болсонару протестували після того, як він програв вибори. Близько 1200 людей з табору затримали для допиту, а у неділю заарештували майже 300 людей.

Президент Лула да Сілва, який вступив на посаду 1 січня після перемоги над Болсонару на жовтневому голосуванні, пообіцяв притягнути до відповідальності винних у насильстві. 

Багатотисячний натовп прихильників Болсонару у неділю лютував у Конгресі, Верховному суді та офісах президента, розбиваючи вікна, меблі та твори мистецтва.

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