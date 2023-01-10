Вірменія відмовилась проводити навчання ОДКБ на своїй території

Міністр оборони країни письмово поінформував про це об’єднаний штаб організації.

Вірменія вважає недоцільним проводити на своїй території навчання Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Про це на заявив прем'єр-міністр Нікол Пашинян, повідомляє news.am.

"Міністр оборони Республіки Вірменія письмово поінформував об’єднаний штаб ОДКБ, що ми не вважаємо за доцільне проведення таких військових навчань на території Республіки Вірменія в цій ситуації. Цього року ці військові навчання не відбудуться", – сказав він.

Раніше російське Міноборони повідомило, що цього року "миротворчі" навчання ОДКБ "Непорушне братство" відбудуться у Вірменії.

Ці навчання є командно-штабними, в них задіяні "миротворчі контингенти" всіх шести країн ОДКБ (Росія, Казахстан, Вірменія, Киргизстан, Таджикістан, Узбекистан).

Зазначимо, що восени минулого року в Єревані відбулися мітинги з вимогою виходу Вірменії з ОДКБ.

Нагадаємо, в жовтні минулого року Киргизстан скасував спільні військові навчання з Росією та іншими членами ОДКБ.

Про те, чому ця організація перебуває за крок від розпаду, читайте в матеріалі LB.ua.