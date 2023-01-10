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Вірменія відмовилась проводити навчання ОДКБ на своїй території

Міністр оборони країни письмово поінформував про це об’єднаний штаб організації.

Вірменія відмовилась проводити навчання ОДКБ на своїй території
Фото: EPA/UPG

Вірменія вважає недоцільним проводити на своїй території навчання Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Про це на заявив прем'єр-міністр Нікол Пашинян, повідомляє news.am

"Міністр оборони Республіки Вірменія письмово поінформував об’єднаний штаб ОДКБ, що ми не вважаємо за доцільне проведення таких військових навчань на території Республіки Вірменія в цій ситуації. Цього року ці військові навчання не відбудуться", – сказав він.

Раніше російське Міноборони повідомило, що цього року  "миротворчі" навчання ОДКБ "Непорушне братство" відбудуться у Вірменії.

Ці навчання є командно-штабними, в них задіяні "миротворчі контингенти" всіх шести країн ОДКБ (Росія, Казахстан, Вірменія, Киргизстан, Таджикістан, Узбекистан).

Зазначимо, що восени минулого року в Єревані відбулися мітинги з вимогою виходу Вірменії з ОДКБ.

Нагадаємо, в жовтні минулого року Киргизстан скасував спільні військові навчання з Росією та іншими членами ОДКБ.

Про те, чому ця організація перебуває за крок від розпаду, читайте в матеріалі LB.ua.

 

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