Зеленський щодо передачі танків Leopard: "Ми очікуємо обʼєднаного рішення"

Україна очікує від союзників обʼєднаного рішення щодо передачі німецьких танків Leopard. Про це на брифінгу разом із польським і литовським колегою повідомив президент Володимир Зеленський.

"Одна держава нам не зможе допомогти. Ми боремося з тисячами танків Російської Федерації. Зрозуміло, що наші люди все вже показали. Вони міцніші навіть за російські танки. Але нашим партнерам треба жаліти наших людей перз за все, а не жаліти ту чи іншу кількість танків", – сказав він.

Зеленський зазначив, що зараз вже є позитивне рішення від польських колег, триває обговорення з іншими державами. Він натякнув, що сьогодні очікується ще одне позитивне рішення стосовно надання Україні сучасних танків.

Польський президент Анджей Дуда додав, що Польща ухвалила рішення передати німецькі танки Leopard Україні після відповідного оголошення премʼєр-міністра Матеуша Моравецького, яке він зробив тиждень тому.

"Рота танків "Леопард" буде надана в рамках коаліції, бо ви знаєте, треба мати певні офіційні домовоеності, певні згоди, але спочатку треба побудувати міжнародну коаліцію. Ми прийняли рішення про формування цієї коаліції. Перша рота танків "Леопард", яку, я сподіваюся, разом із іншими танками інших типів – дуже сподіваюся, що вони будуть надані дуже скоро. І що це буде надано Україні у різний спосіб, щоб посилити відповідно спроможності України", – сказав він.

Нагадаємо, під час сьогоднішнього візиту до Львова Анджей Дуда повідомив, що Польща вирішила надати Україні роту сучасних німецьких танків Leopard. Це рішення було ухвалено в межах міжнародної коаліції.