"Тиждень австрійського кіно" оголосив програму

З 30 березня до 5 квітня в київському кінотеатрі «Жовтень» відбудеться фестиваль «Тиждень австрійського кіно». Про це повідомила пресслужба кінокомпанії «Артхаус Трафік».

Програма кіноогляду охоплює найбільш яскраві та резонансні австрійські картини 2021-2022 років: до неї ввійшли 5 фільмів різних жанрів для глядачів різного віку.

Подію відкриє комедійна картина «Ризики й побічні ефекти» Міхаеля Крайсля. У центрі сюжету — жінка, яка потребує пересадки нирки. Ідеальним донором для неї може стати її чоловік. Утім він на таку операцію погоджуватися не поспішає. Виконавець першопланової ролі Томас Мрац був номінований на Австрійську кінопремію в категорії «Найкращий актор».

Ще одна комедія в програмі — «Ріміні» Ульріха Зайдля («Імпорт-Експорт», трилогія «Рай»), одного з найавторитетніших режисерів європейського авторського кіно. Картина отримала свою назву від курортного містечка Ріміні, де мешкає головний герой — колись відомий співак, який тепер підробляє в готелі, розважаючи туристів та нечисленних фанаток. Раптом його сірі будні перериваються появою дорослої доньки, яку він колись покинув. Фільм був представлений на торішньому Берлінале, а також став призером фестивалю Diagonale.

Біографічна драма «Альма й Оскар» Дітера Бернера поверне глядачів у атмосферу світського Відня початку 20 століття. Стрічка розповідає про бурхливий роман, який виник між знаним австрійським художником Оскаром Кокошкою та амбіційною композиторкою Альмою Малер, яка стає його музою.

Стрічка «Не на своєму місці» — нова робота титулованого австрійського документаліста Ніколауса Ґейргальтера, відзначена торік «Зеленим леопардом WWF» на Міжнародному кінофестивалі в Локарно. Це фільм про сміття на берегах, у горах, на дні океанів та глибоко в землі. Про відходи, які розійшлися по віддалених куточках планети. А також про сізіфову працю людей, які намагаються зробити світ чистішим.

Нововведенням стало додання до програми картини для молодшої аудиторії. П’ятим фільмом у добірці стали «Францові історії» Йоганнеса Шміда — призер Міжнародного фестивалю дитячих фільмів у Чикаґо та учасник Чілдрен Кінофесту в Україні. Головний герой цієї сімейної стрічки — дев’ятирічний Франц, найменший хлопчик у класі. Його часто плутають із дівчинкою, а голос у невідповідні моменти стає писклявим. Але в його житті розгортається нова сторінка, коли він намагається стати «справжнім чоловіком» за порадами інфлюенсера з інтернету.

Після завершення фестивалю активісти та керівники кіноклубів зможуть безкоштовно організувати покази у своєму місті в межах проєкту «Кіноклуб. Всеукраїнська мережа». Для цього потрібно подати заявку на сайті.

Фестиваль проводять Австрійський культурний форум у Києві та Австрійське бюро кооперації у Львові спільно з кінокомпанією «Артхаус Трафік» за підтримки генерального партнера Amic Energy.

Нагадаємо, мультфільм “Мавка. Лісова пісня” став найкасовішим українським фільмом за часи незалежності.