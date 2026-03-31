Суспільство / Війна

Уночі ворог поранив в Дніпропетровській області двох людей

Постраждали житлові будинки. 

Уночі ворог поранив в Дніпропетровській області двох людей
Наслідки обстрілу
Фото: Олександр Ганжа у Telegram

Протягом ночі російська армія поранила в Дніпропетровській області двох цивільних людей. Вона понад 30 разів атакувала дронами і артилерією три райони.

Обидва поранених – у Криворізькому районі, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа в Telegram. Тут ворог бив по Зеленодольській, Карпівській і Апостолівській громадах.

“Зайнялася п'ятиповерхівка. Ще три багатоквартирні будинки пошкоджені. Понівечена й інфраструктура. Постраждали чоловіки 23 і 55 років”, – сказав він.

У Нікопольському районі під ударом перебували райцентр, Червоногригорівська, Марганецька і Покровська громади. Пошкоджені підприємства, багатоквартирні та приватні будинки, магазини. Знищена господарська споруда.

У Синельниківському районі росіяни поцілили по Дубовиківській та Українській громадах. Пошкоджено приватний будинок.

﻿
