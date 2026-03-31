«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок нічної атаки є влучання 20 дронів в 11 місцях

Захисники збили більшість засобів ураження. 

У ніч на 31 березня, починаючи з 18:00, Росія атакувала 289 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Била з напрямків Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ і окупованого Криму. 

Близько 200 дронів – “шахеди”. Про це повідомили Повітряні сили в Telegram

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Фото: Повітряні сили в Telegram

“За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 267 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів. Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на шести локаціях”, – йдеться в повідомленні. 


