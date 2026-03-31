Сьогодні, 31 березня, унаслідок російських обстрілів у п’яти областях частково відсутнє світло.

Як розповіли у Міненерго, унаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Полтавській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Сьогодні застосування обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням варто дізнаватися на офіційних ресурсах своїх обленерго.

Українців закликають за можливості ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.