Сьогодні ворог понад 60 разів атакував Дніпропетровщину, є загиблий та поранена (доповнено)

Є пошкодження інфраструктури.

Фото: Телеграм / Олександр Ганжа

Понад 60 разів ворог атакував два райони області безпілотниками та артилерією. Одна людина дістала поранень. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. 

На Нікопольщині потерпали сам Нікополь, Червоногригорівська, Мирівська, Покровська і Марганецька громади. Виникли пожежі. Пошкоджені інфраструктура, багатоквартирні та приватні будинки, магазин, господарські споруди, вантажівки. Поранена 64-річна жінка, лікуватиметься амбулаторно.

Доповнено. Згодом ДСНС повідомила, що у Нікополі внаслідок влучання FPV-дрона загинув 67-річний чоловік, який перебував за кермом вантажівки.

У Криворізькому районі під ударом були Софіївська, Новопільська, Зеленодольська та Грушівська громади. Понівечені оселя та автівка.

﻿
