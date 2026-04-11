Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Штрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
уточненоШтрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
​«Холодна Рада» і гарячі сварки: як парламент голосував за проєкти, які вимагали ЄС та МВФ
Відео​«Холодна Рада» і гарячі сварки: як парламент голосував за проєкти, які вимагали ЄС та МВФ
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Лубінець розповів про стан повернених із полону семи цивільних українців

Повернені – жителі Харківщини, Київщини, Херсонщини, Донеччини. Усі вони незаконно утримувалися з 2022 року.

Лубінець розповів про стан повернених із полону семи цивільних українців
Повернені з російського полону цивільні
Фото: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів про стан повернених із російського полону семи цивільних українців. 

«Це складний трек перемовин – звільнення незаконно утримуваних цивільних осіб. Над цим працювала перемовна група Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Процес був підсилений з моєї сторони: велася гуманітарна комунікація з російською уповноваженою з прав людини Т. Москальковою», – розповів Лубінець у телеграмі і додав, що ці люди були позбавлені волі без законних підстав, утримувалися у місцях несвободи без суду та слідства.

Поверненими є молоді хлопці переважно 2000-х років народження. Це жителі Харківщини, Київщини, Херсонщини, Донеччини. Усі вони незаконно утримувалися з 2022 року. 

«Усіх їх без жодних на те підстав викрали із власних домівок, затримували на блокпостах. Одного українця викрали, коли він прямував до свого батька», – написав омбудсмен. 

Повернуті додому мають тяжкий психологічний стан, травми та хвороби. Зокрема, один зі звільнених має критичний стан здоровʼя: черепно-мозкову травму, забої внутрішніх органів, спалену шкіру через тортури. 

Лубінець наголосив, що це є прямим порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, оскільки вони взагалі не мали бути затримані.

