Лубінець розповів про стан повернених із полону семи цивільних українців

Повернені – жителі Харківщини, Київщини, Херсонщини, Донеччини. Усі вони незаконно утримувалися з 2022 року.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів про стан повернених із російського полону семи цивільних українців.

«Це складний трек перемовин – звільнення незаконно утримуваних цивільних осіб. Над цим працювала перемовна група Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Процес був підсилений з моєї сторони: велася гуманітарна комунікація з російською уповноваженою з прав людини Т. Москальковою», – розповів Лубінець у телеграмі і додав, що ці люди були позбавлені волі без законних підстав, утримувалися у місцях несвободи без суду та слідства.

Поверненими є молоді хлопці переважно 2000-х років народження. Це жителі Харківщини, Київщини, Херсонщини, Донеччини. Усі вони незаконно утримувалися з 2022 року.

«Усіх їх без жодних на те підстав викрали із власних домівок, затримували на блокпостах. Одного українця викрали, коли він прямував до свого батька», – написав омбудсмен.

Повернуті додому мають тяжкий психологічний стан, травми та хвороби. Зокрема, один зі звільнених має критичний стан здоровʼя: черепно-мозкову травму, забої внутрішніх органів, спалену шкіру через тортури.

Лубінець наголосив, що це є прямим порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, оскільки вони взагалі не мали бути затримані.