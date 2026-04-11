Генштаб: Сили оборони запроваджують режим припинення вогню на Великдень, але готові відповісти

У разі виявлення будь-яких дій росіян українці матимуть право відповісти. 

Генштаб: Сили оборони запроваджують режим припинення вогню на Великдень, але готові відповісти
Бійці 58 ОМПБр, ілюстративне фото
Фото: 58 ОМПБр

Сили оборони запроваджують режим припинення вогню на Великдень, але готові дзеркально відповісти.

Про це повідомив Генштаб.

«За дорученням Президента України – Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України Головнокомандувач Збройних Сил України визначив завдання Силам оборони України забезпечити дотримання режиму припинення вогню на суходолі, на морі та у повітрі на час святкування Великодня. Україна забезпечить режим тиші та діятиме за чітким принципом: дзеркальне реагування», – зазначили там. 

У Генштабі зауважили, що, враховуючи попередні порушення росіянами таких домовленостей, Сили оборони України мають бути в готовності до негайного реагування на будь-які провокації та наступальні дії з боку агресора. 

У разі виявлення висування підрозділів противника до переднього краю, проведення інженерних робіт або перегрупування сил та засобів, ознак реальної підготовки до штурмових дій та інших дій, що можуть свідчити про використання противником режиму припинення вогню у агресивних цілях – українські військові мають повне право відкривати вогонь на ураження. Ті самі правила діятимуть і на морі та у небі. 

Запуски російською армією ракет чи ударних БпЛА по нашій території також отримають дзеркальну відповідь.

  • Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона визначила параметри реагування на можливі порушення режиму припинення вогню з боку російської армії.
  • 10 квітня Росія заявила про перемирʼя на Великдень. Згідно із заявою, режим припинення вогню нібито працюватиме з 16:00 суботи до кінця доби 12 квітня.
  • Президент України згодом прокоментував заяву Кремля про перемир'я: людям потрібен Великдень без загроз та реальний рух до миру, і в Росії є шанс не повертатися до ударів і після Великодня.
