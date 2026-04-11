Суспільство / Війна

Сьогодні вранці росіяни вдарили по Краматорську. Поранені щонайменше десять цивільних

Пошкоджені багатоквартирні будинки та автотранспорт.

Сьогодні вранці росіяни вдарили по Краматорську. Поранені щонайменше десять цивільних
Наслідки рсоійської атаки у Краматорську
Фото: Донецька обласна прокуратура

Сьоггодні зранку 11 квітня 2026 року війська РФ вдарили по середмістю Краматорська «ФАБ-250 з модулем УМПК». Поранені десять людей. 

Про це у телеграмі написала Донецька обласна прокуратура та начальник ОВА Вадим Фігашкін. 

Внаслідок обстрілу отримали мінно-вибухові, черепно-мозкову травми та осколкові поранення четверо жінок 29, 31, 43, 47 років та 38, 47, 56, 61, 64 та 89-річні чоловіки. Двоє з постраждалих перебувають у тяжкому стані.

Пораненим надають кваліфіковану медичну допомогу. 

На місці влучань пошкоджено багатоквартирні будинки та автотранспорт. за даними Філашкіна, росіяни скинули на місто 3 авіабомби, і одна з них поцілила в житловий будинок. Пошкоджено 7 багатоповерхівок, адмінбудівлю і 8 автівок.

Наслідки рсоійської атаки по Краматорську
Фото: Донецька облапрокуратура
Наслідки рсоійської атаки по Краматорську

Остаточні наслідки атаки на місто встановлюються.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ст. 438 КК України).

