Укрзалізниця тестує прямий рейс із вокзалу Києва в аеропорт Кишинева

Із 13 квітня Укрзалізниця разом із молдовськими колегами запроваджує тестову поїздку до станції Ревака поблизу міжнародного аеропорту Кишинева.

«13 квітня рейс поїзду 351 Київ - Кишинів буде продовжено до Реваки. Там на пасажирів чекатиме безкоштовний шатл до аеропорту», – зазначено там.

У перевізника кажуть, що тестова поїздка покаже актуальність зупинки поряд із аеропортом і, за умови значного попиту серед мандрівників, Ревака може зʼявитися на маршруті 351 поїзду на постійній основі.