ГоловнаСуспільствоВійна

Джерела: СБУ уразила нафтопровідну станцію «Кримська», яка забезпечує паливом ключові воєнні бази ворога на півдні РФ

Внаслідок удару на території нафтобази виникла пожежа.

український безпілотник "Лютий" (ілюстративне фото)
Фото: Скрин відео

Безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ спільно з СБС влаштували «бавовну» на лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) «Кримська» у Краснодарському краї РФ.

Цей об’єкт входить до системи магістральних нафтопроводів «Тихорєцьк — Новоросійськ-2» та належить компанії «Транснефть». Про успішний удар повідомили джерела в СБУ.

Станція забезпечує перевалку і накопичення пального, зокрема для військових потреб ворога — включаючи базу тактичної авіації «Кримськ» та базу чорноморського флоту РФ у м. Новоросійськ.

За інформацією місцевої влади, внаслідок удару на території нафтобази виникла пожежа. Зафіксовано ураження інфраструктури, що забезпечує функціонування об’єкта.

Раніше Центр протидії дезінформації повідомив, що також цієї ночі під атакою опинилися нафтобази у Твері

