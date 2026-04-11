Штрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
уточненоШтрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Генштаб ЗСУ: уражено нафтобазу, нафтоперекачувальну станцію, три склади боєприпасів та живу силу ворога

Втрати ворога та масштаби завданих збитків уточнюються.

Фото: Генштаб ЗСУ

У рамках зниження наступального потенціалу російського агресора вчора та у ніч на 11 квітня підрозділи Сил оборони України завдали вогневого ураження по низці логістичних та інших важливих об'єктів противника як на тимчасово окупованих територіях України, так і безпосередньо на території держави-агресора.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. 

Уражено об'єкти нафтової інфраструктури, які задіяні в забезпеченні російської окупаційної армії: нафтоперекачувальну станцію "Крымская" (м. Кримськ, Краснодарський край, РФ), а також нафтобазу "Гвардійська" на ТОТ АР Крим.

Зафіксовано ураження складів боєприпасів противника в районах населених пунктів Македонівка та Донецьк  на Донеччині, а також Осипенко Запорізької області.

Крім того, українські воїни завдали вогневого ураження по пунктах управління безпілотними літальними апаратами в районах Коновалова Запорізької області та Гола Пристань на Херсонщині.

Також уражено зосередження живої сили противника поблизу населених пунктів Степове Дніпропетровської області, а також Степногірське, Приазовське та Рибне на Запоріжжі. 

Читайте також
