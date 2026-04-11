Генштаб ЗСУ: уражено нафтобазу, нафтоперекачувальну станцію, три склади боєприпасів та живу силу ворога

У рамках зниження наступального потенціалу російського агресора вчора та у ніч на 11 квітня підрозділи Сил оборони України завдали вогневого ураження по низці логістичних та інших важливих об'єктів противника як на тимчасово окупованих територіях України, так і безпосередньо на території держави-агресора.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Уражено об'єкти нафтової інфраструктури, які задіяні в забезпеченні російської окупаційної армії: нафтоперекачувальну станцію "Крымская" (м. Кримськ, Краснодарський край, РФ), а також нафтобазу "Гвардійська" на ТОТ АР Крим.

Зафіксовано ураження складів боєприпасів противника в районах населених пунктів Македонівка та Донецьк на Донеччині, а також Осипенко Запорізької області.

Крім того, українські воїни завдали вогневого ураження по пунктах управління безпілотними літальними апаратами в районах Коновалова Запорізької області та Гола Пристань на Херсонщині.

Також уражено зосередження живої сили противника поблизу населених пунктів Степове Дніпропетровської області, а також Степногірське, Приазовське та Рибне на Запоріжжі.