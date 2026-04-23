Від початку доби росіяни 32 рази атакували позиції Сил оборони

На Покровському напрямку окупанти 11 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій. Бої тривають досі.

Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Від початку доби росіяни 32 рази атакували позиції Сил оборони на фронті.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Бачівськ, Іскрисківщина, Волфине, Кореньок, Атинське, Студенок, Кисла Дубина, Рижівка, Уланове; Хрінівка у Чернігівській області. 

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 40 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один з яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку противник один раз атакував у напрямку населеного пункту Зелене.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував позиції Сил оборони у бік населених пунктів Радьківка, Подоли та Глушківка. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку з початку противник наступальних дій не проводив.

На Слов’янському напрямку ворог здійснив одну атаку у напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили шість атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Софіївки та Новопавлівки. Два боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 11 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Кучерів Яр, Родинське, Мирноград, Покровськ, Удачне, Муравка, Молодецьке та у бік Кучерового Яру й Новопавлівки. Два боєзіткнення досі тривають.

На Олександрівському напрямку ворог двічі наступав у районах населених пунктів Калинівське та Злагода. Авіаудару зазнав населений пункт Просяна.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбивали п’ять ворожих атак у районах населених пунктів Добропілля, Залізничне, Гуляйпільське, Зелене. Противник завдав авіаударів у районах населених пунктів Новомиколаївка, Воздвижівка, Долинка, Любицьке, Цвіткове, Верхня Терса, Гуляйпільське, Чарівне.

На Оріхівському напрямку противник наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Комишуваха та Юрківка.

На Придніпровському напрямку ворог проводив дві марні штурмові дії в напрямку Антонівського мосту та о.Білогрудий.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано. 

