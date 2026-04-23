Україна очікує на новий обмін полоненими

Контакти про обміни тривають, попри відсутність тристоронніх зустрічей. 

Фото: Інна Варениця

Контакти України і США тривають телефоном і онлайн. Зокрема, про повернення додому полонених.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час аудіоспілкування з журналістами. Він сказав, що зараз Україна очікує на новий обмін полоненими.

“Зараз ми очікуємо ще на один обмін, дай Бог, щоб усе вийшло. Стосовно візиту Віткоффа і Кушнера до нас – говорити більше про закінчення війни не по телефону, а реально говорити в деталях. Ми їх очікуємо, думаємо, що вони прїдуть”, – сказав він.

Зеленський додав, що для США зараз питанням номер один є війна в Ірані. Для України – війна в Україні. Однак, на його погляд, США продовжують приділяти увагу і Україні. 

  • Попередній обмін полоненими відбувся 11 квітня, перед Великоднем. Обмінний процес був розблокований в ході тристоронніх зустрічей України, США і Росії взимку. До того Москва місяцями блокувала обміни. 
