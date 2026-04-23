«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають "великим російським балетом", — це покруч, який виріс на французькій основі»
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Суспільство / Війна

Правоохоронці заявили, що запобігли підготовці терактів у школах Кіровоградської та Одеської областей

Фото: СБУ

СБУ та Нацполіція запобігли двом атакам у навчальних закладах у Кіровоградській та Одеській областях. За даними слідства, до них були причетні неповнолітні, яких завербували через соцмережі.

На Кіровоградщині затримали 15-річного учня ліцею. Він отримав завдання виготовити саморобний вибуховий пристрій і підірвати його у школі під час перерви. Також планував використати рушницю та ніж. Під час обшуків у нього вилучили вибухівку, її компоненти, зброю та техніку з доказами контактів із куратором.

В Одеській області іншого школяра викрили на етапі вербування. За версією слідства, йому мали надіслати зброю для нападу на учнів.

15-річному підлітку з Кіровоградщини повідомили про підозру у підготовці теракту. Йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Слідство триває.

