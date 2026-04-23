СБУ та Нацполіція запобігли двом атакам у навчальних закладах у Кіровоградській та Одеській областях. За даними слідства, до них були причетні неповнолітні, яких завербували через соцмережі.

На Кіровоградщині затримали 15-річного учня ліцею. Він отримав завдання виготовити саморобний вибуховий пристрій і підірвати його у школі під час перерви. Також планував використати рушницю та ніж. Під час обшуків у нього вилучили вибухівку, її компоненти, зброю та техніку з доказами контактів із куратором.

В Одеській області іншого школяра викрили на етапі вербування. За версією слідства, йому мали надіслати зброю для нападу на учнів.

15-річному підлітку з Кіровоградщини повідомили про підозру у підготовці теракту. Йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Слідство триває.