Фінляндія приєдналася до угоди про Спецтрибунал щодо злочину агресії проти України

Фінляндія приєдналася до угоди для запуску Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.
Про це повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга.
Фінляндія стала 21-ю державою, яка офіційно долучилася до Трибуналу.
За словами Сибіги, очікується, що ця кількість і надалі зростатиме.
“Запрошуються всі держави, не лише європейські. Частина світу не має значення, коли йдеться про універсальну цінність поваги до міжнародного права та необхідність забезпечення справедливості”, – зазначив він.
Угоду буде винесено на голосування за кілька тижнів у Кишиневі на засіданні Комітету міністрів Ради Європи.
- Раніше ЄС і Рада Європи підписали угоду про фінансування Передової групи (Advance Team) для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.
- Наприкінці 2025 року Нідерланди підтвердили готовність прийняти Трибунал.
- Євросоюз також виділив перші 10 млн євро на створення Спецтрибуналу.
- Торік у липні Верховна Рада ратифікувала угоду з Радою Європи про створення такого органу. А у червні Україна і Рада Європи підписали угоду про створення спецтрибуналу, що дозволить притягнути до відповідальності винних у злочині агресії проти України. Так званий імунітет для трійки – президента, прем'єра і глав МЗС – не передбачений.
- Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра заявила, що статут Спеціального трибуналу передбачає можливість проведення засідань не лише в Гаазі, а й поза місцем постійного знаходження органу.
- Відомо, що суддів органу обиратиме Керівний комітет трибуналу. Статут передбачає реєстр із 15 суддів. Зокрема, п’ятеро суддів увійдуть до складу Апеляційної палати. Також передбачено одного суддю досудової палати і трьох суддів Судової палати.
- За словами Мудрої, залишилося формально ухвалити і ввести в дію Розширену часткову угоду, завершити формування фінансової бази, підписати повноцінну угоду з Нідерландами щодо розміщення Спецтрибуналу, сформувати roster суддів, обрати прокурора, ухвалити процесуальні правила і розгорнути повну судову структуру.