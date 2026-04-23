Фінляндія приєдналася до угоди про Спецтрибунал щодо злочину агресії проти України

Фінляндія приєдналася до угоди для запуску Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга.

Фінляндія стала 21-ю державою, яка офіційно долучилася до Трибуналу.

За словами Сибіги, очікується, що ця кількість і надалі зростатиме.

“Запрошуються всі держави, не лише європейські. Частина світу не має значення, коли йдеться про універсальну цінність поваги до міжнародного права та необхідність забезпечення справедливості”, – зазначив він.

Угоду буде винесено на голосування за кілька тижнів у Кишиневі на засіданні Комітету міністрів Ради Європи.

Раніше ЄС і Рада Європи підписали угоду про фінансування Передової групи (Advance Team) для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Наприкінці 2025 року Нідерланди підтвердили готовність прийняти Трибунал.

Євросоюз також виділив перші 10 млн євро на створення Спецтрибуналу.