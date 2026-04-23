Уночі росіяни пошкодили у Дніпрі центр обслуговування клієнтів ДТЕК

У ніч на 23 квітня під час атаки у Дніпрі росіяни пошкодили центр обслуговування клієнтів ДТЕК.
"Вночі ворог знову атакував Дніпро дронами. Під ударом опинився один із центрів обслуговування клієнтів ДТЕК", – зазначили там.
Пошкоджені офісні та адміністративні приміщення. Працівники не постраждали.
Триває ліквідація наслідки атаки. Тимчасово відділення не працює.
- У ніч на 23 квітня росіяни завдали удару по Дніпру з використанням безпілотників. Вранці було відомо про 10 поранених людей. Загиблих – троє. Серед поранених є діти.