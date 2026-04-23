Ворог вдарив по залізниці в Житомирській області. Загинула жінка

Росія атакувала транспортну інфраструктуру в Житомирській області. Загинула жінка.
Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко. Судячи з фото з місця удару, ворог атакував залізницю.
“Ворог завдав чергового підступного удару дронами по цивільній транспортній інфраструктурі Житомирщини. На жаль, наразі відомо про одну жінку, що загинула внаслідок атаки. На місці працюють рятувальники, ремонтні бригади та правоохоронні органи”, – сказав він.
- Удари по залізниці Росія проводить регулярно. Внаслідок цих атак гинуть люди: як пасажири, так і працівники залізниці.
- Укрзалізниця розробила алгоритм евакуації у разі безпосередньої загрози для поїзда.