Ворог вдарив по залізниці в Житомирській області. Загинула жінка

Росія атакувала транспортну інфраструктуру в Житомирській області. Загинула жінка.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко. Судячи з фото з місця удару, ворог атакував залізницю.

“Ворог завдав чергового підступного удару дронами по цивільній транспортній інфраструктурі Житомирщини. На жаль, наразі відомо про одну жінку, що загинула внаслідок атаки. На місці працюють рятувальники, ремонтні бригади та правоохоронні органи”, – сказав він.